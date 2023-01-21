В воскресенье похолодает, но будет солнечно

В Латгале сохранится преимущественно облачная погода, в других регионах будет светить солнце. На востоке местами пройдет небольшой снег.

Ночью ожидается умеренный северо-восточный ветер, который днем ослабнет. Минимальная температура воздуха ночью составит -1...-5 градусов, при ясном небе -8 градусов, днем повысится до +1...-4 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, днем -2...-3 градуса.

Галерея: Снег в Риге