Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ На новой неделе потеплеет до +5 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
На новой неделе потеплеет до +5 градусов
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Туманное утро. Иллюстративное фото.
Туманное утро. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В середине будущей недели температура воздуха в Латвии повысится до 0..+5 градусов, прогнозируют синоптики.

В начале недели сохранится небольшой мороз, температура воздуха в темное время суток при ясном небе местами опустится до -10 градусов, а во вторник воздух в Курземе прогреется до +3 градусов.

В среду и четверг максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, в выходные снова похолодает.

Временами ожидаются дождь и снег, юго-западный ветер сменится северным.

Уровень воды в реках в основном продолжит падать.

Фото: президент Латвии Эгил Левитс посетил пострадавшие от наводнений Екабпилс и Плявиняс

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх