В середине будущей недели температура воздуха в Латвии повысится до 0..+5 градусов, прогнозируют синоптики.
Фото ⟩ На новой неделе потеплеет до +5 градусов
На новой неделе потеплеет до +5 градусов
В начале недели сохранится небольшой мороз, температура воздуха в темное время суток при ясном небе местами опустится до -10 градусов, а во вторник воздух в Курземе прогреется до +3 градусов.
В среду и четверг максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, в выходные снова похолодает.
Временами ожидаются дождь и снег, юго-западный ветер сменится северным.
Уровень воды в реках в основном продолжит падать.
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