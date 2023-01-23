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Морозно и облачно: синоптики о погоде на понедельник

TVNET/LETA
Морозно и облачно: синоптики о погоде на понедельник
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Zane Bitere / LETA

В понедельник температура воздуха в Латвии практически не изменится и составит 0..-4 градуса, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, местами выглянет солнце, возможен небольшой снег.

В понедельник в Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха повысится до -1 градуса.


Галерея: Зима в Латвии

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