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Во вторник местами потеплеет до +3 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник местами потеплеет до +3 градусов
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Оттепель в Риге
Оттепель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник максимальная температура воздуха в Латвии составит от -3 градусов на востоке страны до +3 градусов на побережье Курземе, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами - с наибольшей вероятностью в северо-восточных районах - возможны небольшие осадки, в том числе оттепель.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В Риге во вторник вечером возможны моросящий дождь и обледенение. При слабом или умеренном юго-западном ветре температура воздуха поднимется до нуля градусов.

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