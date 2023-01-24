Во вторник максимальная температура воздуха в Латвии составит от -3 градусов на востоке страны до +3 градусов на побережье Курземе, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами потеплеет до +3 градусов
Во вторник местами потеплеет до +3 градусов
Ожидается преимущественно облачная погода, местами - с наибольшей вероятностью в северо-восточных районах - возможны небольшие осадки, в том числе оттепель.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
В Риге во вторник вечером возможны моросящий дождь и обледенение. При слабом или умеренном юго-западном ветре температура воздуха поднимется до нуля градусов.
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