В среду, 25 января, снег и обледенение во многих местах в Латвии затрудняют движение по главным и региональным автомобильным дорогам государства, сообщают Latvijas Valsts ceļi.
Из-за обледенения осложнено движение, на востоке страны в силе желтое предупреждение
Из-за обледенения осложнено движение, на востоке страны в силе желтое предупреждение
Крупнейшее обледенение образовалось в восточной части государства; в силе предупреждение желтой степени Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах государства:
- на всей длине маршрута Таллинского шоссе (А1);
- на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до поворота на Цесис и от Алуксне до Вецлайцене;
- на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Валки;
- на всей длине маршрута Рижской окружной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (А4);
- на участке Даугавпилсского шоссе (А6) Рига - Плявиняс и Даугавпилс - Патерниеки;
- на участке Лиепйского шоссе (А9) перекресток Апшупе - Аннениеки;
- на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Кудры до Усмы;
- на участке автодороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница с Россией (Терехово) (А12) от Варакляни до Терехово;
- на всей длине маршрута автодороги граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми);
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- на всей длине маршрута Даугавпилсской окружной дороги (А14);
- на всей длине Резекненской окружной дороги (А15);
- на всей длине маршрута автодороги Тинужи - Кокнесе (P80).
На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии за исключением окрестностей Бауски, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Риги, Салдуса и Вентспилса.
Заснеженные участки дороги чистятся, на них наносится противоскользящие материалы.
Для улучшения условий движения работают 100 единиц служебной техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.
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