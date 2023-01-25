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Из-за обледенения осложнено движение, на востоке страны в силе желтое предупреждение

rus.tvnet.lv
Из-за обледенения осложнено движение, на востоке страны в силе желтое предупреждение
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Зимняя дорога. Иллюстративное фото.
Зимняя дорога. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В среду, 25 января, снег и обледенение во многих местах в Латвии затрудняют движение по главным и региональным автомобильным дорогам государства, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

Крупнейшее обледенение образовалось в восточной части государства; в силе предупреждение желтой степени Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах государства:

  • на всей длине маршрута Таллинского шоссе (А1);
  • на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до поворота на Цесис и от Алуксне до Вецлайцене;
  • на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Валки;
  • на всей длине маршрута Рижской окружной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (А4);
  • на участке Даугавпилсского шоссе (А6) Рига - Плявиняс и Даугавпилс - Патерниеки;
  • на участке Лиепйского шоссе (А9) перекресток Апшупе - Аннениеки;
  • на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Кудры до Усмы;
  • на участке автодороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница с Россией (Терехово) (А12) от Варакляни до Терехово;
  • на всей длине маршрута автодороги граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми);
  •  
  • на всей длине маршрута Даугавпилсской окружной дороги (А14);
  • на всей длине Резекненской окружной дороги (А15);
  • на всей длине маршрута автодороги Тинужи - Кокнесе (P80).

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии за исключением окрестностей Бауски, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Риги, Салдуса и Вентспилса.

Заснеженные участки дороги чистятся, на них наносится противоскользящие материалы.

Для улучшения условий движения работают 100 единиц служебной техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

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