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На следующей неделе будет еще больше дождей и снега

rus.tvnet.lv/LETA
На следующей неделе будет еще больше дождей и снега
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

На следующей неделе увеличится активность циклонов, поэтому ожидается больше дождей и снега, прогнозируют синоптики.

На этой неделе до пятницы продолжатся небольшие осадки. В ночь на субботу температура воздуха местами может опуститься до -10…-12 градусов.

В воскресенье по мере приближения циклона усилится юго-западный ветер, пойдут дожди и снег. Температура воздуха в конце этой и в начале следующей недели составит -1...+4 градуса.

На предстоящей неделе ожидается похолодание, снежный покров местами увеличится.

Согласно прогнозам, февраль будет теплее нормы и вероятность сильных морозов значительно ниже, чем оттепелей.

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