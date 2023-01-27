Мороз возвращается! Синоптики выступили с прогнозом на ближайшие дни

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -2..-7 градусов, под ясным небом ожидается мороз до -12 градусов, местами образуются туман и изморозь. Во второй половине дня в Курземе воздух прогреется до 0...+2 градусов, сообщает агентство LETA.

В ночь на воскресенье ожидаются небольшие осадки, местами они продолжатся и днем, возможен туман. Температура воздуха поднимется до -1...+4 градусов.

В понедельник осадки будут более интенсивными, будет дуть сильный юго-западный ветер - на побережье его порывы могут превысить скорость 20 метров в секунду.

Осадки продолжатся и в последующие дни, местами возможен сильный снег. Температура воздуха будет держаться в границах +4...-7 градусов, во второй половине недели местами она может опуститься ниже -10 градусов.