Ночью ожидаются небольшие осадки, местами туман

Дороги обледенеют. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны до -6 градусов.

В течение дня сохранится облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки и туман. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до -1...+4 градусов.

В Риге в воскресенье будет облачно, с дымкой, время от времени ожидается небольшой снег, переходящий в мелкий дождь. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха постепенно повысится и днем достигнет +2 градусов.