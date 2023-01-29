Воскресенье, 29 января, в Латвии будет пасмурным, местами образуется дымка, пойдет небольшой снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В воскресенье будет пасмурная погода
В воскресенье будет пасмурная погода
Дороги местами скользкие. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.
В Риге день обещает быть пасмурным, без существенных осадков. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +2 градуса.
Галерея: Зима в Латвии
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