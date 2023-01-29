В воскресенье будет пасмурная погода

Дороги местами скользкие. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.

В Риге день обещает быть пасмурным, без существенных осадков. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +2 градуса.

Галерея: Зима в Латвии