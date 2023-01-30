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Ночью в Латвии будет идти дождь и снег

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью в Латвии будет идти дождь и снег
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Море возле Царникавы.
Море возле Царникавы. Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на вторник в Латвии местами ожидается дождь и снег, прогнозируют синоптики.

В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица, температура воздуха понизится до -1..+2 градусов.

Во вторник облачность уменьшится, выглянет солнце. Облачность сохранится местами в Видземе и Латгале, где возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

Ветер умеренный с запада, на побережье ночью и утром ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

В Риге осадки, в основном в виде дождя, ожидаются ночью и утром, днем будет солнечно. Ветер умеренный с запада. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем будет достигать +3 градусов.

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