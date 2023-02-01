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Какая погода ожидается в Латвии в конце недели?

rus.tvnet.lv/LETA
Какая погода ожидается в Латвии в конце недели?
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Улица Шампетера зимой.
Улица Шампетера зимой. Фото: Evija Trifanova/LETA

С пятницы температура воздуха в Латвии в основном будет ниже нуля, погода станет более сухой, а местами и солнечной, прогнозируют синоптики.

В четверг, 2 февраля, температура воздуха составит +2..-3 градуса, местами пойдет снег, на побережье ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду.

В выходные небо местами прояснится, ожидается снег. Температура воздуха понизится, на востоке Латвии упадет примерно до -10 градусов; максимальная температура днем ожидается от +1 градуса на побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в Латгале и Видземе на следующей неделе понизится до -15 градусов, небольшой мороз ожидается по всей стране, а вероятность осадков будет низкой.

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