Какая погода ожидается в Латвии в конце недели?

В четверг, 2 февраля, температура воздуха составит +2..-3 градуса, местами пойдет снег, на побережье ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду.

В выходные небо местами прояснится, ожидается снег. Температура воздуха понизится, на востоке Латвии упадет примерно до -10 градусов; максимальная температура днем ожидается от +1 градуса на побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в Латгале и Видземе на следующей неделе понизится до -15 градусов, небольшой мороз ожидается по всей стране, а вероятность осадков будет низкой.