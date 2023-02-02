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В четверг в Латвии пройдет снег; местами осадки будут затяжными

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В четверг в Латвии пройдет снег; местами осадки будут затяжными
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Верманский парк
Верманский парк Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг больше снега ожидается в Видземе и Латгале, где местами ожидаются затяжные осадки, прогнозируют синоптики.

В Курземе осадки будут кратковременными и возможны лишь местами, периодически ожидаются прояснения.

В течение дня немного усилится северный, северо-западный ветер, на побережье его порывы усилятся до 12-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге временами ожидается снег, к вечеру порывы северного ветра усилятся до 14 метров в секунду, температура воздуха составит 0...+1 градус.

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