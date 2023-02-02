В четверг больше снега ожидается в Видземе и Латгале, где местами ожидаются затяжные осадки, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии пройдет снег; местами осадки будут затяжными
В четверг в Латвии пройдет снег; местами осадки будут затяжными
В Курземе осадки будут кратковременными и возможны лишь местами, периодически ожидаются прояснения.
В течение дня немного усилится северный, северо-западный ветер, на побережье его порывы усилятся до 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха составит -2...+2 градуса.
В Риге временами ожидается снег, к вечеру порывы северного ветра усилятся до 14 метров в секунду, температура воздуха составит 0...+1 градус.
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