В пятницу небо в Латвии временами прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Погода в пятницу будет более ясной и прохладной
Погода в пятницу будет более ясной и прохладной
Местами пройдет кратковременный снег; более сильный снегопад продолжится ночью на востоке страны. Дороги будут скользкими.
Ночью будет дуть северо-западный ветер, слабый до умеренного, днем ожидается слабый ветер на всей территории Латвии.
Температура воздуха в утренние часы понизится до -1..-6 градусов; в середине дня будет от +1 градуса на Курземском побережье до -3..-4 градусов на востоке страны.
В Риге в пятницу возможен кратковременный снег, выглянет солнце. Ветер стихнет, температура воздуха составит 0...-2 градуса.
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