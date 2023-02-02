Погода в пятницу будет более ясной и прохладной

Местами пройдет кратковременный снег; более сильный снегопад продолжится ночью на востоке страны. Дороги будут скользкими.

Ночью будет дуть северо-западный ветер, слабый до умеренного, днем ожидается слабый ветер на всей территории Латвии.

Температура воздуха в утренние часы понизится до -1..-6 градусов; в середине дня будет от +1 градуса на Курземском побережье до -3..-4 градусов на востоке страны.

В Риге в пятницу возможен кратковременный снег, выглянет солнце. Ветер стихнет, температура воздуха составит 0...-2 градуса.