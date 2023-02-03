Морозы вернутся, но ненадолго. Прогноз синоптиков на следующую неделю

В эти выходные по всей стране будут морозы, самая холодная погода ожидается в воскресенье утром и вечером, когда местами похолодает до -10..-15 градусов при ясном небе. При умеренный северном ветре в субботу ожидается кратковременный снег, а в воскресенье будет слабый ветер и сухая погода.

Ожидается, что в начале следующей недели Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но большую часть недели погода будет сухой. Уже в понедельник потеплеет до -2..+3 градусов, в течение недели температура воздуха местами поднимется до +1..+6 градусов. Ночью будут морозы, местами на дорогах образуется гололедица.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели - до конца февраля - температура в Латвии будет значительно выше нормы.

На востоке Латвии снежный покров сохранится всю следующую неделю.