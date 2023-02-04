В воскресенье будет солнечно, но морозно

Более облачная погода сохранится в Латгале, в свою очередь в течение дня, начиная с северо-запада страны, облаков станет больше. Значительных осадков не ожидается, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, но вечером на северном побережье Курземе и Видземе ожидаются порывы западного, северо-западного ветра со скоростью до 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны - до -3...-5 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, однако постепенно увеличится облачность. При слабом ветре воздух прогреется до -1 градуса.