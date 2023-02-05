Совсем скоро! Синоптики рассказали, когда в Латвию придет весна

Метеорологическая весна наступает, когда средняя температура воздуха держится выше нуля в течение пяти дней подряд, и первый из этих дней считается началом весны.

В связи с теплыми зимами последних лет, когда часто трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое по статистике является в Латвии самым холодным днем в году.

В последние годы метеорологическая весна нередко начиналась в самый ранний из возможных сроков после 6 февраля. В прошлом году она также началась в некоторых регионах страны уже 7 февраля, а к концу месяца наступила по всей стране.

На предстоящей неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля, местами - ниже -10 градусов, днем составит от -4 до +4 градусов.

В понедельник ночью и утром ожидается небольшой снег, а во второй половине недели вероятность снега, дождя и порывистого ветра возрастет.

В конце следующей недели в Латвию могут поступить более теплые воздушные массы, что будет означать начало метеорологической весны.

Как сообщалось, в субботу, 4 февраля, в Латвии закончилась солярная зима, которая началась 6 ноября. Сегодня началась солярная весна, которая продлится до 6 мая. В этот период продолжительность дня в Риге увеличится с чуть менее 9 часов почти до 16 часов.

Самый светлый период года начнется 7 мая и закончится 5 августа, когда солярное лето уступит место солярной осени.

Астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия 20 марта, но уже 18 марта день станет длиннее ночи.