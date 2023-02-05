Ночью ожидается снег, местами похолодает до -12 градусов

Дороги будут скользкими. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0...-7 градусов, в Латгале - до -12 градусов.

Утром и днем в западных и центральных регионах страны небо прояснится, на востоке ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге в ночь на понедельник ожидается снег, а день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит -2 градуса ночью и +1...+2 градуса днем.