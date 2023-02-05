В ночь на понедельник и утром в Латвии ожидается небольшой снег, местами в Курземе и Видземе - умеренный, прогнозируют синоптики.
Ночью ожидается снег, местами похолодает до -12 градусов
Ночью ожидается снег, местами похолодает до -12 градусов
Дороги будут скользкими. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0...-7 градусов, в Латгале - до -12 градусов.
Утром и днем в западных и центральных регионах страны небо прояснится, на востоке ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге в ночь на понедельник ожидается снег, а день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит -2 градуса ночью и +1...+2 градуса днем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова