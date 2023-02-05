В понедельник температура воздуха в западных и центральных районах Латвии повысится до +1..+4 градуса, а местами в Видземе и Латгале не превысит 0..-1 градуса, прогнозируют синоптики.
В понедельник станет теплее
В понедельник станет теплее
Небо будет затянуто облаками, в Курземе и в центральной части возможны прояснения. Местами ожидаются небольшие осадки - преимущественно снег в восточных районах.
Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, без существенных осадков. Западный ветер, слабый до умеренного, сменится северо-западным, температура воздуха поднимется до +2 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова