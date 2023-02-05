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В понедельник станет теплее

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник станет теплее
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Зимний пейзаж в Айзкраукльском крае
Зимний пейзаж в Айзкраукльском крае Фото: Sintija Zandersone/LETA

В понедельник температура воздуха в западных и центральных районах Латвии повысится до +1..+4 градуса, а местами в Видземе и Латгале не превысит 0..-1 градуса, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, в Курземе и в центральной части возможны прояснения. Местами ожидаются небольшие осадки - преимущественно снег в восточных районах.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, без существенных осадков. Западный ветер, слабый до умеренного, сменится северо-западным, температура воздуха поднимется до +2 градусов.

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