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Во вторник местами потеплеет до +4 градусов; день пройдет без осадков

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Во вторник местами потеплеет до +4 градусов; день пройдет без осадков
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

Во вторник в Латвии осадков не ожидается, местами - главным образом на западе страны - выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса, в Курземе - до +4 градусов, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге между облаками может выглянуть солнце, будет дуть южный ветер, а воздух прогреется до +1...+2 градусов.

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