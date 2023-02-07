Во вторник в Латвии осадков не ожидается, местами - главным образом на западе страны - выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами потеплеет до +4 градусов; день пройдет без осадков
Во вторник местами потеплеет до +4 градусов; день пройдет без осадков
Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса, в Курземе - до +4 градусов, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
В Риге между облаками может выглянуть солнце, будет дуть южный ветер, а воздух прогреется до +1...+2 градусов.
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