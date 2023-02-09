В пятницу утром местами ожидается небольшая метель

В пятницу во второй половине ночи и утром юго-западный ветер сменится западным, его скорость усилится порывами до 15-20 метров в секунду, местами на побережье - до 25 метров в секунду.

Утром ожидаются осадки в виде дождя и снега, в Видземе - кратковременная сильная метель. Дороги станут скользкими.

Утром и днем начиная с запада страны облаков станет меньше, больше всего солнца будет в Курземе и Земгале, а в восточных регионах продолжится снегопад.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +2...-3 градуса, в Латгале - до -5 градусов. Днем потеплеет до 0...+3 градусов.

В Риге осадки ожидаются в пятницу утром, день будет солнечным. Южный, юго-западный ветер сменится западным, северо-западным. Температура воздуха будет колебаться около нуля, днем столбик термометра поднимется до +3 градусов.

Галерея: Снег в Латвии