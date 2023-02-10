Видео ⟩ Утро пятницы: ветер, осадки и гроза

С северо-запада страну пересекли кратковременные, но интенсивные осадки - дождь, град и метель. В Курземе зарегистрирована гроза, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха в пять утра составляла от -3,6 градусов в Дагде до +4,1 градуса в Павилосте.

В Ригу после шести утра кратковременные осадки, гроза и метель. К 6 утра скорость ветра достигала 16 метров в секунду, температура воздуха перед осадками поднялась до +2 градусов.

Sniedziņš sniga putināja un OOLLALALAAAAA ZIBENS 🙈🙈🙈. Apsveicu visus ar IESPĒJU sēdēt UZ ZEMES… pic.twitter.com/vVuZeqbXEk — Krista Vāvulīte (@kaklasaite89) February 10, 2023

День будет ветреным

В пятницу в Латвии сохранятся порывы западного ветра до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до -20 метров в секунду.

К вечеру ветер стихнет, прогнозируют синоптики.

День будет в основном солнечным, больше облаков ожидается в Видземе и Латгале. Во второй половине дня в восточных районах ожидается кратковременный снегопад.

С утра дороги станут скользкими, в течение дня условия движения улучшатся. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге с утра ожидаются кратковременные осадки, днем будет светить солнце. Порывы западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3 градусов.