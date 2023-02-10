Ранним утром в пятницу в Латвии усилился западный, юго-западный ветер, в 5 часов утра самые сильные порывы были в Вентспилсе - до 23 метров в секунду, в свою очередь в 6 часов утра на наблюдательной станции в Стенде зафиксированы порывы до 25 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Видео ⟩ Утро пятницы: ветер, осадки и гроза
С северо-запада страну пересекли кратковременные, но интенсивные осадки - дождь, град и метель. В Курземе зарегистрирована гроза, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха в пять утра составляла от -3,6 градусов в Дагде до +4,1 градуса в Павилосте.
В Ригу после шести утра кратковременные осадки, гроза и метель. К 6 утра скорость ветра достигала 16 метров в секунду, температура воздуха перед осадками поднялась до +2 градусов.
Zibeņošana Rīgā.— Toms Bricis (@boms_tricis) February 10, 2023
Video: Līga Zieda-Ziediņa pic.twitter.com/hiwFyGkrsz
Sniedziņš sniga putināja un OOLLALALAAAAA ZIBENS 🙈🙈🙈. Apsveicu visus ar IESPĒJU sēdēt UZ ZEMES… pic.twitter.com/vVuZeqbXEk— Krista Vāvulīte (@kaklasaite89) February 10, 2023
День будет ветреным
В пятницу в Латвии сохранятся порывы западного ветра до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до -20 метров в секунду.
К вечеру ветер стихнет, прогнозируют синоптики.
День будет в основном солнечным, больше облаков ожидается в Видземе и Латгале. Во второй половине дня в восточных районах ожидается кратковременный снегопад.
С утра дороги станут скользкими, в течение дня условия движения улучшатся. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге с утра ожидаются кратковременные осадки, днем будет светить солнце. Порывы западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!