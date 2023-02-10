Какая погода ожидается на предстоящих выходных?

В ночь на субботу небо с запада страны покроется облаками, начнется снегопад и дождь. Днем в восточных регионах ожидаются снегопады и дождь, в остальной части Латвии только дождь. С северо-запада страны осадки прекратятся, небо начнет проясняться.

В субботу вновь усилится юго-западный ветер, днем он сменится северо-западным и северным. Его скорость порывами будет достигать 14-19 метров в секунду, ночью на западном побережье Курземе до 20-23 метров в секунду.

В субботу температура воздуха поднимется до +1..+6 градусов, но ночью и вечером подморозит.

В воскресенье утром температура воздуха на востоке страны понизится до -5..-10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1..+4 градусов. Будет светить солнце, днем увеличится облачность, осадков не ожидается.

В начале следующей недели температура воздуха в западной части страны может достигать +7 градусов. Из-за влияния антициклона на следующей неделе прогнозируется преимущественно сухая погода. Скорее всего, на востоке страны сохранится снежный покров, а в других районах Латвии может начаться метеорологическая весна.