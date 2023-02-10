Снегопад и дождь: ночью с запада через Латвию пройдет зона осадков

В Курземе и Видземе ожидаются сильные осадки. В субботу днем начиная с северо-запада осадки уменьшатся, небо постепенно прояснится.

Юго-западный ветер усилится и в течение дня перейдет в северо-западный, северный. Ожидаются порывы до 14-19 метров в секунду, а ночью на западном побережье Курземе - до 20-23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2...-3 градуса, на востоке страны - до -5 градусов. Днем потеплеет до +1...+6 градусов, вечером вновь подморозит.

В Риге во второй половине ночи и первой половине дня ожидаются мокрый снег и дождь, во второй половине дня небо прояснится. Ночью будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду, днем - северо-западный, северный порывами до 18 метров в секунду. Ночью и вечером в субботу температура воздуха составит около нуля, днем - до +4 градусов.