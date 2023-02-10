В пятницу рано утром Ригу и другие места в Латвии поразили молния вместе с метелью. Хотя это может показаться удивительным, метеоролог Том Брицис объясняет, что молния зимой и вместе с снегом почти ежегодное явление, иногда происходящее несколько раз за сезон, сообщает lsm.lv.
Метеоролог Брицис объясняет, как одновременно возможны молния и снег
Процесс примерно такой, как если у котла, который кипит, снимают крышку - поднимаются клубы пара. Из-за резких процессов атмосферы вода в облаках находится как в виде жидкости - капельках, так и в твердом агрегатном состоянии - в ледяных кристаллах. Это разные электрические заряды, появляется молния. Летом молния также указывает на то, что в облаке находится лед, часто его так много, что он достигает земли в виде града.
На этот раз процесс был немного другим -
Латвию пересекал холодный фронт атмосферы, с низким давлением, из-за которого произошел стремительный взлет или принудительная конвекция воздушных масс, поэтому снова то же самое - в облаке был как лед, так и вода.
По-английски для этого есть специальный термин thundersnow или "снеговая гроза". По-латышски или по-русски профессионального названия нет.
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