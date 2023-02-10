Метеоролог Брицис объясняет, как одновременно возможны молния и снег

Процесс примерно такой, как если у котла, который кипит, снимают крышку - поднимаются клубы пара. Из-за резких процессов атмосферы вода в облаках находится как в виде жидкости - капельках, так и в твердом агрегатном состоянии - в ледяных кристаллах. Это разные электрические заряды, появляется молния. Летом молния также указывает на то, что в облаке находится лед, часто его так много, что он достигает земли в виде града.