Синоптики: мокрые дороги вечером начнут покрываться льдом

Мокрые дороги вечером начнут покрываться льдом.

Ночью местами возможны туман и изморозь. Температура воздуха составит +1..-5 градусов, в восточных районах до -9 градусов.

В воскресенье количество облаков будет постепенно увеличиваться, к вечеру местами ожидаются небольшие осадки и мгла. Температура воздуха днем составит -1..+4 градуса.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, сменится западным, юго-западным, днем на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Риге ожидается сухая погода и небольшая облачность, которая в течение дня усилится. Ночью при слабом или умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит 0...-2 градуса, местами в пригородах до -5 градусов. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +3 градусов.

Галерея: Зима в Латвии