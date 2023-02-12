В понедельник ожидается влажная и теплая погода

Ночью и утром во многих местах образуется туман, который может сохраниться в течение всего дня. Также местами ожидаются небольшие осадки и обледенение.

В течение дня будет дуть умеренный западный ветер порывами 8-13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Риге ночью возможен туман и слабый моросящий дождь. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +5 градусов днем.

Галерея: Цветение растений в Латвии