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В понедельник ожидается влажная и теплая погода

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник ожидается влажная и теплая погода
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Цветы в Латвии
Цветы в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 13 февраля, в Латвии будет облачно, местами c прояснениями, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром во многих местах образуется туман, который может сохраниться в течение всего дня. Также местами ожидаются небольшие осадки и обледенение.

В течение дня будет дуть умеренный западный ветер порывами 8-13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Риге ночью возможен туман и слабый моросящий дождь. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +5 градусов днем.

Галерея: Цветение растений в Латвии

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