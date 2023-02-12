Весна близко! В понедельник потеплеет до +7 градусов

Самый теплый день ожидается в Курземе, Земгале и Риге.

Начиная с запада и севера страны небо прояснится, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, день будет солнечным, воздух прогреется до +6...+7 градусов.

Галерея: Цветение растений в Латвии