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Весна близко! В понедельник потеплеет до +7 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Весна близко! В понедельник потеплеет до +7 градусов
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Цветы в Латвии
Цветы в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET

Температура воздуха в Латвии в понедельник, 13 февраля, поднимется до +2...+7 градусов, прогнозируют синоптики.

Самый теплый день ожидается в Курземе, Земгале и Риге.

Начиная с запада и севера страны небо прояснится, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, день будет солнечным, воздух прогреется до +6...+7 градусов.

Галерея: Цветение растений в Латвии

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