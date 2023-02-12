Температура воздуха в Латвии в понедельник, 13 февраля, поднимется до +2...+7 градусов, прогнозируют синоптики.
Весна близко! В понедельник потеплеет до +7 градусов
Весна близко! В понедельник потеплеет до +7 градусов
Самый теплый день ожидается в Курземе, Земгале и Риге.
Начиная с запада и севера страны небо прояснится, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается, день будет солнечным, воздух прогреется до +6...+7 градусов.
Галерея: Цветение растений в Латвии
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