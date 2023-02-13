В Риге побит рекорд тепла для 13 февраля

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Риге в этот день, составляла +6,9 градуса в далеком 1925 году. Национальным рекордом для всей страны являются +8,5 градусов, зарегистрированные в 1974 году в Колке.

В других местах Латвии температура воздуха в два часа дня составляла от +2,0 градуса в Резекне до +6,5 градуса в Мерсрагсе.

Во вторник теплее всего будет в Курземе и на западе Земгале, где столбики термометров местами поднимутся до +7..+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Рекорд максимальной температуры 14 февраля в Латвии составляет +7,8 градуса, зарегистрированные в Мадоне в 1995 году.

Во вторник в Риге немного похолодает, так как ветер будет дуть с северо-запада.