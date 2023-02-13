По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно.
Во вторник будет солнечно, но ночью обледенеют дороги
В понедельник вечером и ночью на дорогах образуется гололедица, местами в Курземе также ожидается туман.
При северо-западном ветре, слабом или умеренном, минимальная температура воздуха ожидается от +2 градусов на западном побережье Курземе до -4 градусов в отдельных районах Видземе.
Днем будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, в Латгале умеренный. Воздух прогреется до +2..+6 градусов, местами в Западной Латвии - до +8 градусов.
Во вторник в Риге ожидается небольшая облачность, будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем поднимется до +5 градусов, на морском побережье до +3 градусов. Ночью улицы и тротуары могут обледенеть.
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