Во вторник будет солнечно, но ночью обледенеют дороги

В понедельник вечером и ночью на дорогах образуется гололедица, местами в Курземе также ожидается туман.

При северо-западном ветре, слабом или умеренном, минимальная температура воздуха ожидается от +2 градусов на западном побережье Курземе до -4 градусов в отдельных районах Видземе.

Днем будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, в Латгале умеренный. Воздух прогреется до +2..+6 градусов, местами в Западной Латвии - до +8 градусов.

Во вторник в Риге ожидается небольшая облачность, будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем поднимется до +5 градусов, на морском побережье до +3 градусов. Ночью улицы и тротуары могут обледенеть.