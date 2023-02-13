Во вторник ожидается солнечная погода, местами потеплеет до +8 градусов

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +2...+3 градусов местами на востоке страны и побережье Видземе до +8 градусов в Курземе и центральной части страны, сообщает агентство LETA.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная 14 февраля в Латвии, была +7,8 градусов в 1995 году в Мадоне.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +5 градусов, у моря не будет теплее +3 градусов.