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В среду воздух прогреется до +5 градусов

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В среду воздух прогреется до +5 градусов
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Погода. Иллюстративное фото.
Погода. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, на востоке страны будет более солнечно, прогнозируют синоптики.

Местами возможны туман и небольшие осадки. Ожидается слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит около +3 градусов.

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