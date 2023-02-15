В среду в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, на востоке страны будет более солнечно, прогнозируют синоптики.
В среду воздух прогреется до +5 градусов
В среду воздух прогреется до +5 градусов
Местами возможны туман и небольшие осадки. Ожидается слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит около +3 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова