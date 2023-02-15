Неутешительный прогноз погоды - в конце недели ожидается метель

Вечером в пятницу с запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, и с небольшими перерывами дождь и снег будут идти до вечера воскресенья.

По прогнозам, осадки по всей стране превысят 10 миллиметров, а местами могут составить 30-40 миллиметров, что близко к месячной норме.

К воскресенью по всей Латвии может вновь образоваться снежный покров. Также ожидается сильный ветер и метели. На западном побережье Курземе порывы ветра могут превысить 25 метров в секунду.

В субботу самая высокая температура будет в Курземе - до +6 градусов, а в воскресенье по всей стране возможен небольшой мороз.

В начале следующей недели на востоке Латвии температура может опуститься до -10 градусов, в середине недели потеплеет до +8 градусов, а затем вновь похолодает.