В Екабпилсе и Мадоне побиты рекорды тепла для 15 февраля

В два часа дня столбик термометра на наблюдательной станции в Мадоне поднялся до +5,2 градуса, превысив рекорд 1995 года на одну десятую градуса.

С другой стороны, максимальная температура воздуха на метеорологической станции Зиланы в Екабпилсе составила +6,1 градуса, что на градус выше предыдущего рекорда, который был зарегистрирован 15 февраля 2001 года.

Самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся на территории Латвии в этот день, составила +9,2 градуса в 1925 году в Риге.

Уже сообщалось, что максимальная температура воздуха во вторник составила от +2,3 градуса в Даугавгриве до +8,3 градуса в Руцаве. На семи наблюдательных пунктах в Курземе и Земгале побит рекорд тепла для 14 февраля, в том числе в Руцаве побит национальный рекорд.

В понедельник в Риге самая высокая температура воздуха составила +7,9 градуса. Не только в столице, но и в Алуксне, Скривери и Руиене был побит рекорд тепла для 13 февраля.