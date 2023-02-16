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В четверг в Латвии ожидаются небольшие осадки

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В четверг в Латвии ожидаются небольшие осадки
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Утка. Иллюстративное фото
Утка. Иллюстративное фото Фото: Aivita Vašķe / TVNET

В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами будет моросить дождь, в восточных районах ожидается и небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Местами сохранится дымка, дороги могут быть скользкими. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер.

В Риге сохранится облачная погода, возможен моросящий дождь, будет дуть небольшой северный ветер, а воздух прогреется до +2...+3 градусов.

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