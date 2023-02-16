В ночь на пятницу и утром в Латвии местами ожидается дождь с мокрым снегом, на востоке страны - снег, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии ожидаются дождь и мокрый снег
В пятницу в Латвии ожидаются дождь и мокрый снег
Погода будет пасмурной, местами сгустится туман. Будет дуть слабый южный и западный ветер, температура воздуха составит -2..+3 градуса.
Днем местами выглянет солнце, ожидаются небольшие осадки, а в пятницу вечером с запада в Латвию придет новая зона осадков с сильным дождем и мокрым снегом.
Будет дуть южный ветер, слабый до умеренного, к вечеру ветер усилится, температура воздуха составит +3..+6 градусов, на востоке страны - 0..+2 градуса.
В Риге в ночь на пятницу временами возможен дождь. Днем сильных осадков не ожидается, туман рассеется, выглянет солнце. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +5 градусов днем.
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