В пятницу в Латвии ожидаются дождь и мокрый снег

Погода будет пасмурной, местами сгустится туман. Будет дуть слабый южный и западный ветер, температура воздуха составит -2..+3 градуса.

Днем местами выглянет солнце, ожидаются небольшие осадки, а в пятницу вечером с запада в Латвию придет новая зона осадков с сильным дождем и мокрым снегом.

Будет дуть южный ветер, слабый до умеренного, к вечеру ветер усилится, температура воздуха составит +3..+6 градусов, на востоке страны - 0..+2 градуса.

В Риге в ночь на пятницу временами возможен дождь. Днем сильных осадков не ожидается, туман рассеется, выглянет солнце. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +5 градусов днем.