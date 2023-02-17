Вечером в пятницу, 17 февраля, в Курземе начнется дождь, а в ночь на субботу дождь и снег, местами сильный, ожидается уже по всей Латвии.
Вечером в Курземе ожидается сильный дождь
Вечером в Курземе ожидается сильный дождь
По прогнозам синоптиков, днем сохранится преимущественно пасмурная погода, на востоке страны возможен небольшой снег.
Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, который к вечеру усилится, а в ночь на субботу в Курземе ожидаются порывы до 18-23 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов, на востоке страны - 0...+2 градуса.
В Риге до вечера существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +4 градусов.
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