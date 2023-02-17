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Суббота будет богатой на осадки; усилится ветер

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Суббота будет богатой на осадки; усилится ветер
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу в Латвии продолжатся дожди, ожидается и мокрый снег, вечером местами в Видземе ожидается сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса. Вечером дороги местами станут скользкими.

Порывы западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до 21 метра в секунду. На северо-востоке страны до обеда ожидается преимущественно слабый ветер.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая суббота, температура воздуха составит +3 градуса. Порывы западного ветра усилятся до 15 метров в секунду, вечером - до 19 метров в секунду.

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