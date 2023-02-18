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В Латгале и Видземе в воскресенье вернется зима

rus.tvnet.lv/LETA
В Латгале и Видземе в воскресенье вернется зима
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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Латгале и Видземе ожидаются снег и метель, прогнозируют синоптики.

Облачность ночью уменьшится, в северо-восточных регионах сохранится облачная погода. Днем солнце будет светить на западе и юге страны.

Ветер западный, северо-западный будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду, на побережье Видземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха утром составит +2..-3 градуса, днем повысится на один градус.

В Риге ночью и утром небо ненадолго прояснится, днем ожидается облачность, временами небольшие осадки. Будет дуть западный, северо-западный ветер порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0..+2 градуса.

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