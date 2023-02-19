Вс, 19.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Новая неделя начнется основательным снегопадом в Курземе

rus.tvnet.lv
Новая неделя начнется основательным снегопадом в Курземе
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В результате проходящего циклона в ночь на понедельник в Видземе, Латгале и Селии ожидается снег, местами сильная метель, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. В Курземе ожидается небольшая облачность. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 12-17 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1..-3 градусов, на крайнем востоке страны - до -7 градусов.

В течение дня, начиная с Курземе, небо будет пасмурным, пойдет обильный снег, метель, в Курземе снег сменится дождем. На востоке страны снегопад начнется в понедельник вечером.

Слабый до умеренно сильного западный ветер в понедельник сменится южным. Температура воздуха повысится до -1..+2 градусов, вечером в Курземе - до +4..+6 градусов.

В понедельник утром в Риге выглянет солнце, днем и вечером пойдет сильный снег. Порывистый северо-западный ветер ночью постепенно стихнет, во второй половине усилится южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха будет близка к нулю.

Фото: прохладный день в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх