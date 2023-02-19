Новая неделя начнется основательным снегопадом в Курземе

Дороги будут скользкими. В Курземе ожидается небольшая облачность. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 12-17 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1..-3 градусов, на крайнем востоке страны - до -7 градусов.

В течение дня, начиная с Курземе, небо будет пасмурным, пойдет обильный снег, метель, в Курземе снег сменится дождем. На востоке страны снегопад начнется в понедельник вечером.

Слабый до умеренно сильного западный ветер в понедельник сменится южным. Температура воздуха повысится до -1..+2 градусов, вечером в Курземе - до +4..+6 градусов.

В понедельник утром в Риге выглянет солнце, днем и вечером пойдет сильный снег. Порывистый северо-западный ветер ночью постепенно стихнет, во второй половине усилится южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха будет близка к нулю.

Фото: прохладный день в Риге