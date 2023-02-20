Оранжевое предупреждение: в Видземе и Латгале ожидается сильный снегопад

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение об очень сильном снегопаде для всей восточной части страны с 17:00 до полуночи: в некоторых местах снежный покров увеличится на 10-12 см.

Во вторник, 21 февраля, в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих районах ожидается небольшой снег, утром снегопад местами усилится.

В ближайшие сутки в Курземе, Земгале и местами в Видземе будет дуть западный, северо-западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Утром во вторник и днем ветер сменится северным, северо-восточным и станет слабее.

Температура воздуха ночью и днем составит +3...-3 градуса, на северо-востоке страны опустится до -7 градусов.

В Риге в ночь на вторник и утром временами ожидается дождь, переходящий в снег, однако в течение дня значительных осадков уже не прогнозируется. Порывистый западный, северо-западный ветер сменится умеренным северным ветром, температура воздуха будет колебаться около нуля.

Галерея: Зима в Латвии