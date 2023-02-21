Этой ночью температура местами упадет до -20 градусов

В западной части страны сохранится более теплая погода - на побережье Курземе температура воздуха не опустится ниже -2 градусов.

Максимальная температура воздуха в среду составит +1...-4 градуса, в восточных районах - до -8 градусов.

Ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер будет слабый с севера, северо-востока.

В Риге в среду будет облачно с прояснениями, ночью может пойти снег. При слабом северном, северо-восточном ветре температура воздуха утром составит -6 градусов, днем будет -3...-4 градуса.