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Этой ночью температура местами упадет до -20 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Этой ночью температура местами упадет до -20 градусов
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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ночь на среду температура воздуха местами в Видземе и Латгале опустится ниже -10 градусов, а на востоке может достичь -20 градусов, прогнозируют синоптики.

В западной части страны сохранится более теплая погода - на побережье Курземе температура воздуха не опустится ниже -2 градусов.

Максимальная температура воздуха в среду составит +1...-4 градуса, в восточных районах - до -8 градусов.

Ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер будет слабый с севера, северо-востока.

В Риге в среду будет облачно с прояснениями, ночью может пойти снег. При слабом северном, северо-восточном ветре температура воздуха утром составит -6 градусов, днем будет -3...-4 градуса.

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