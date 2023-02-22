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Среда будет солнечной, местами пройдет снег

rus.tvnet.lv/LETA
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
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Природа Латвии
Природа Латвии Фото: Jukka Risikko/Shutterstock

В среду, 22 февраля, облачность в Латвии уменьшится, в Латгале и Видземе ожидается солнечный день, прогнозируют синоптики.

В западных и центральных регионах страны пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит +1...-4 градуса, в Видземе и Латгале - от -5 до -8 градусов. С заходом солнца резко похолодает.

В Риге в первой половине дня возможен небольшой снег, температура воздуха днем составит -3...-5 градусов, вечером мороз усилится.

Галерея: Зима в Латвии

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