В среду, 22 февраля, облачность в Латвии уменьшится, в Латгале и Видземе ожидается солнечный день, прогнозируют синоптики.
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
В западных и центральных регионах страны пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит +1...-4 градуса, в Видземе и Латгале - от -5 до -8 градусов. С заходом солнца резко похолодает.
В Риге в первой половине дня возможен небольшой снег, температура воздуха днем составит -3...-5 градусов, вечером мороз усилится.
Галерея: Зима в Латвии
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