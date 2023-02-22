До -25 градусов! На востоке Латвии ожидается самая холодная ночь за всю зиму

Это будет самый сильный мороз за всю календарную зиму. В Курземе минимальная температура воздуха предстоящей ночью составит -4...-9 градусов.

В четверг облачность постепенно усилится, значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Температура воздуха днем повысится до +1...-2 градусов, на востоке Латвии - до -2...-5 градусов.

В Риге ночью будет малооблачно, днем облачность усилится, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, в пригородах - до -12 градусов; днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

Галерея: Зима в Риге