Синоптики: в четверг будет облачно

До вечера существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит +1...-2 градуса, на востоке страны - до -5 градусов.

В Риге облачность усилится к вечеру, осадков не ожидается. Температура поднимется до нуля градусов.

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