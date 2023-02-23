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Синоптики: в четверг будет облачно

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики: в четверг будет облачно
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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: dpa/scanpix

В четверг, 22 февраля, в Латвии будет облачно, местами выглянет солнце, самый солнечный день ожидается в Латгале, прогнозируют синоптики.

До вечера существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит +1...-2 градуса, на востоке страны - до -5 градусов.

В Риге облачность усилится к вечеру, осадков не ожидается. Температура поднимется до нуля градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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