От -16 до +7 градусов! На следующей неделе погода изменится

В субботу ожидается затяжной снег, снегопады ожидаются и в ночь на воскресенье в Латгале. Температура воздуха составит около нуля градусов, в субботу она немного понизится, холод усилит порывистый северный ветер.

Ожидается, что утром в понедельник столбик термометра местами опустится до отметки в -11...-16 градусов, в свою очередь во второй половине дня солнце прогреет воздух до -3...+3 градусов.

В самые теплые дни на следующей неделе температура воздуха поднимется до +1...+7 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер. Осадков будет мало. Местами в Курземе и Земгале растает снежный покров, однако на востоке страны сохранится снег глубиной до 40 сантиметров.

В целом март, возможно, будет самым холодным с 2018 года, так как ожидается, что Латвию часто будут достигать арктические воздушные массы. Март прогнозируется не только холоднее, но и снежнее и солнечнее, чем в прошлые годы.