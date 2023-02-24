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В субботу ожидается продолжительный снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу ожидается продолжительный снегопад
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Зима в Риге
Зима в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 25 февраля, в Латвии ожидается продолжительный снегопад, местами с дождем, прогнозируют синоптики.

Ночью местами возможен туман. Будет дуть слабый ветер, а днем начиная с Курземе и севера Видземе усилится северный, северо-восточный ветер, порывы которого на Курземском побережье Рижского залива могут составить до 17 метров в секунду. С усилением ветра ожидаются метели.

Температура воздуха ночью и днем составит +2...-3 градуса.

В Риге будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Во второй половине дня усилится северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 0...+1 градус, к вечеру возможен небольшой мороз.

Галерея: Зима в Латвии

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