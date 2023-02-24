В субботу ожидается продолжительный снегопад

Ночью местами возможен туман. Будет дуть слабый ветер, а днем начиная с Курземе и севера Видземе усилится северный, северо-восточный ветер, порывы которого на Курземском побережье Рижского залива могут составить до 17 метров в секунду. С усилением ветра ожидаются метели.