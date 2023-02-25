На востоке Латвии в воскресенье ожидается метель

Самый сильный снегопад ожидается на границе с Россией в Латгале, где снежный покров станет толще примерно на десять сантиметров.

На остальной территории страны ожидается небольшой снег, а порывистый ветер сдует ранее выпавший снег. В Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце.

Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 13-18 метров в секунду, к вечеру воскресенья ветер стихнет.

Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -2...-7 градусов; максимальная температура в воскресенье днем составит от +1...+2 градуса в Южнокурземском крае до -4...-5 градусов на востоке страны.

В Риге в воскресенье будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег и метель. Скорость северного ветра порывами составит до 17 метров в секунду, температура воздуха -2...-4 градуса.

26.02. Mākoņains, dienā dažviet skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā, dienā vietām nokrišņi, galvenokārt, sniegs, slapjš sniegs. Ceļi būs slideni! Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra -1…-6°, dienā Kurzemē -2…+2 °. pic.twitter.com/KiTopZp59W — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 25, 2023