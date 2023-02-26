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Новая неделя начнется холодной, но солнечной погодой

rus.tvnet.lv
Новая неделя начнется холодной, но солнечной погодой
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Заснеженный пляж. Иллюстративное фото.
Заснеженный пляж. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В понедельник в Латвии рассеются тучи и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть медленный северный, северо-западный ветер. Ночью местами еще вероятен небольшой снег.

Температура воздуха утром понизится до -11...-17 градусов, а местами на побережье, а также там, где сохранится облачность, температура составит -4...-9 градусов. Самое холодное утро ожидается в Видземе.

Максимальная температура воздуха днем составит от +3 градусов в Курземе до -4 градусов в Латгале.

В Риге новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, во второй половине дня - ноль градусов.

Фото: 23 февраля в Риге (зима)

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