В понедельник в Латвии рассеются тучи и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Новая неделя начнется холодной, но солнечной погодой
Новая неделя начнется холодной, но солнечной погодой
Будет дуть медленный северный, северо-западный ветер. Ночью местами еще вероятен небольшой снег.
Температура воздуха утром понизится до -11...-17 градусов, а местами на побережье, а также там, где сохранится облачность, температура составит -4...-9 градусов. Самое холодное утро ожидается в Видземе.
Максимальная температура воздуха днем составит от +3 градусов в Курземе до -4 градусов в Латгале.
В Риге новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, во второй половине дня - ноль градусов.
Фото: 23 февраля в Риге (зима)
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