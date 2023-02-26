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Понедельник будет сухим и солнечным

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Понедельник будет сухим и солнечным
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Заснеженный пляж. Иллюстративное фото.
Заснеженный пляж. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый вечер, главным образом с северо-запада. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов, но в части Видземе и Латгале она не превысит -2...-4 градуса.

В Риге понедельник будет сухим и солнечным, ожидается слабый ветер, а воздух прогреется до +1 градуса.

Фото: 23 февраля в Риге (зима)

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