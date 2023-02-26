В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
Понедельник будет сухим и солнечным
Понедельник будет сухим и солнечным
Будет дуть слабый вечер, главным образом с северо-запада. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов, но в части Видземе и Латгале она не превысит -2...-4 градуса.
В Риге понедельник будет сухим и солнечным, ожидается слабый ветер, а воздух прогреется до +1 градуса.
Фото: 23 февраля в Риге (зима)
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