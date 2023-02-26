Будет дуть слабый вечер, главным образом с северо-запада. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов, но в части Видземе и Латгале она не превысит -2...-4 градуса.

В Риге понедельник будет сухим и солнечным, ожидается слабый ветер, а воздух прогреется до +1 градуса.

Фото: 23 февраля в Риге (зима)