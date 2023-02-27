Во вторник будет облачно и станет теплее

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит от +2 градусов на отдельных участках побережья до -14 градусов на юге Латгале.

Днем при умеренном западном, северо-западном ветре температура повысится до +1...+6 градусов.

Как ночью, так и днем местами ожидаются туман и незначительные осадки, ночью и утром также гололедица.

В Риге во вторник будет облачная погода, без существенных осадков. Слабый юго-западный ветер днем сменится умеренным западным, северо-западным. Температура воздуха составит от -3 градусов в начале ночи до +4 градусов в середине дня.

Галерея: Зима в Латвии