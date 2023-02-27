В ночь на вторник, 28 февраля, начиная с северо-запада небо постепенно затянет облаками, и днем лишь местами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник будет облачно и станет теплее
Во вторник будет облачно и станет теплее
Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит от +2 градусов на отдельных участках побережья до -14 градусов на юге Латгале.
Днем при умеренном западном, северо-западном ветре температура повысится до +1...+6 градусов.
Как ночью, так и днем местами ожидаются туман и незначительные осадки, ночью и утром также гололедица.
В Риге во вторник будет облачная погода, без существенных осадков. Слабый юго-западный ветер днем сменится умеренным западным, северо-западным. Температура воздуха составит от -3 градусов в начале ночи до +4 градусов в середине дня.
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