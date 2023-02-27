Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Во вторник будет облачно и станет теплее

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник будет облачно и станет теплее
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Зима в Риге
Зима в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В ночь на вторник, 28 февраля, начиная с северо-запада небо постепенно затянет облаками, и днем лишь местами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит от +2 градусов на отдельных участках побережья до -14 градусов на юге Латгале.

Днем при умеренном западном, северо-западном ветре температура повысится до +1...+6 градусов.

Как ночью, так и днем местами ожидаются туман и незначительные осадки, ночью и утром также гололедица.

В Риге во вторник будет облачная погода, без существенных осадков. Слабый юго-западный ветер днем сменится умеренным западным, северо-западным. Температура воздуха составит от -3 градусов в начале ночи до +4 градусов в середине дня.

Галерея: Зима в Латвии

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Наверх